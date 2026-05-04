Robbie Williams ha riferito di aver perso mezzo dente mentre si lavava i denti. Secondo quanto raccontato, dopo aver terminato la pulizia, ha notato una fessura in una delle sue arcate dentali. Non ci sono altre cause o incidenti segnalati, e si tratta di un episodio insolito che ha attirato l’attenzione sulla sua esperienza personale. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alle conseguenze o alle eventuali cure richieste.

Si può rompere un dente semplicemente lavandoseli con lo spazzolino? Si direbbe di no, eppure è esattamente ciò che è successo a Robbie Williams. Ad appena un anno dal completo (e costoso) rifacimento del suo sorriso, la popstar britannica si ritrova con mezzo dente in meno a causa di una banalissima sessione serale di igiene orale. A raccontare la disavventura, con una massiccia dose di autoironia e un impietoso paragone cinematografico, è stato lo stesso cantante attraverso il suo profilo Instagram, ponendo ai fan un bizzarro quesito logistico in vista dei suoi prossimi impegni live. Nel suo messaggio social, Williams ha ricostruito per filo e per segno la dinamica della scoperta, riportando la reazione della moglie Ayda Field e le difficoltà legate alla lontananza dal suo dentista di fiducia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sembro scemo e più scemo. Mi sono lavato i denti, poi la mia lingua stava esplorando qualcosa di nuovo… una nuova fessura, un nuovo angolino”: Robbie Williams perde mezzo dente

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