Robbie Williams si spezza un dente | Mia moglie dice che sembro Scemo e più scemo

Durante la routine quotidiana, un noto cantante ha subito un inconveniente mentre si lavava i denti, finendo per spezzarsi un dente. La vicenda non è collegata a incidenti o cadute, ma si è verificata semplicemente durante un gesto comune. In seguito, ha scherzato sul suo aspetto con la moglie, che ha commentato il suo aspetto con un tono ironico.

Robbie Williams si è spezzato un dente. Nessun incidente o caduta, la disavventura è avvenuta mentre si lavava i denti. Ad accorgersene è stata la moglie.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Robbie Williams si lava i denti e perde mezzo dente: "Sembravo Scemo e più scemo" x.com