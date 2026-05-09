ritorno a garlasco

A Garlasco, la questione sulla verità dei fatti rimane irrisolta. La popolazione si interroga quotidianamente su quanto accaduto, ma le informazioni disponibili continuano a essere scarse. La provincia si trova in un momento di incertezza, senza risposte certe o conferme ufficiali. La domanda su cosa sia successo realmente resta aperta, alimentando dubbi e curiosità tra i residenti.

Garlasco è la provincia senza verità. «Cosa è successo davvero? Ce lo chiediamo ogni giorno, ma ne sappiamo sempre di meno». Il signor Gigi è seduto davanti al Caffè del Commercio con i suoi amici di una vita. Qui verso sera arriva spesso il papà di Chiara Poggi. È uno di loro. Si parla di calcio e motori, qualche volta di politica, raramente di quello che è successo. Non è un modo per dimenticare, anche perché nessuno ci riesce. Il signor Gigi, dottor Luigi Rossi, ha ottantacinque anni e una volta era l'amministratore del calzaturificio Sorelle Taschieri, quello che stava in via Borgo San Siro, e da almeno vent'anni è passato di mano. Qui ormai vendono tutto, anche i bar del centro, questo del Commercio e il Blu poco più in là, il locale che quando hanno arrestato Alberto Stasi era ancora del maresciallo Francesco Marchetto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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GARLASCO: RITORNO A GROPELLO

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