Garlasco e l’eterno ritorno dell’impronta 33 l’ex comandante di Vigevano | Con il peso di oggi avremmo fatto accertamenti Ma era stata valutata e scartata dal Ris

In un’intervista, l’ex comandante di Vigevano ha commentato come, con il peso attuale dell’impronta 33, si sarebbero potuti effettuare ulteriori accertamenti, anche su un’altra persona coinvolta. Ha precisato che, all’epoca, questa impronta era stata analizzata dal Ris e successivamente scartata. La discussione riguarda l’importanza del peso dell’impronta nella valutazione delle prove e le possibili conseguenze che avrebbe potuto avere se fosse stata disponibile in modo diverso.

“Se l’avessimo avuta con il peso che ha oggi, avremmo fatto ulteriori accertamenti, anche su Andrea Sempio “. Le dichiarazioni a Tgcom24 del colonnello Gennaro Cassese, tra i primi a intervenire sulla scena del delitto di Chiara Poggi nel 2007, introducono una rilettura a posteriori di alcune scelte investigative, in particolare sul peso attribuito all’“ impronta 33 ”. Traccia – senza sangue e di cui si hanno solo foto che mostrano un colore rossastro provocato da un reagente chimico – che i pm di Pavia ritengono appartenga al nuovo indagato nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, che sarebbe alle battute finali. Secondo l’ex comandante, se...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco e l’eterno ritorno dell’impronta 33, l’ex comandante di Vigevano: “Con il peso di oggi avremmo fatto accertamenti”. Ma era stata valutata e scartata dal Ris Notizie correlate Garlasco, colonnello Gennaro Cassese ammette: "Commessi due errori, con l'impronta 33 avrei fatto più indagini su Sempio"Il colonnello Cassese, tra i primi a entrare nella villetta dei Poggi nell'agosto del 2007: "Gli errori dell’Arma sono stati non aver sequestrato la... Garlasco, il mistero dell'impronta 97F lasciata forse dall'assassino di Chiara Poggi: "Mai stata analizzata"Nel caso del delitto di Garlasco si continua a discutere del mistero sull’impronta 97F, che forse sarebbe stata lasciata dall’assassino di Chiara... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stasi non poteva essere lì: l’eterno dubbio di Garlasco; ?Garlasco, Sempio rischia il processo?. La mossa dei pm: Ora la revisione per Stasi; Garlasco, depositati gli audio inediti che coinvolgono Sempio, Stefania Cappa e Michele Bertani: Ipotesi depistaggio nelle indagini; Garlasco: gli audio sono stati presentati in Procura | Bruzzone: Dietro all'indagine c'è una. Garlasco: gli audio sono stati presentati in Procura | Bruzzone: Dietro all’indagine c’è una regia che…Garlasco: la dottoressa Bruzzone torna a parlare degli audio, recentemente presentati alla Procura tramite esposto ... ilsussidiario.net delitto di garlascoRimani aggiornato su Delitto di garlasco con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che ... ilgiorno.it Ma poi... Garofano non era opinionista a Quarto Grado nel 2017 mentre indagavano su Sempio, omettendo il piccolo dettaglio di essere consulente di Sempio Forse ricordo male anche qui #Garlasco x.com Mattino 5. . #Garlasco, il giallo di Giovanni Ferri, parla il maresciallo Pennini: "Ferri aveva l'arma in mano" L'esclusiva ora a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook