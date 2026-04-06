Liborio Cataliotti, noto avvocato del Foro di Reggio Emilia, sta considerando un possibile ritorno alla politica. Nel frattempo, continua a seguire il caso Garlasco, rappresentando in giudizio Andrea Sempio. La sua attività legale si svolge parallelamente alle voci di un suo eventuale impegno politico, senza che siano stati annunciati dettagli specifici o decisioni ufficiali.

Liborio Cataliotti, figura di rilievo del Foro di Reggio Emilia, valuta la possibilità di rientrare nell’arena politica attiva, mentre prosegue l’attività difensiva nel complesso caso Garlasco per conto di Andrea Sempio. L’avvocato reggiano ha espresso il proprio interesse a tornare a servire la comunità, legando però questa eventualità alla presenza di un progetto solido. Tale visione deve permettergli di ritrovare quell’entusiasmo e quell’identificazione che aveva provato all’inizio del suo percorso con Forza Italia e con il programma ideato da Silvio Berlusconi. Il percorso di Cataliotti non è stato lineare, ma ha un legame costante con le istituzioni locali, avendo ricoperto ruoli sia all’interno dell’amministrazione comunale che in quella provinciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cataliotti tra politica e caso Garlasco: il piano per il ritorno

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