A Tampa, in Florida, presso il Banchmark International Center, si sta preparando il primo grande evento di wrestling in pay-per-view dopo Wrestlemania. La serata si chiamerà WWE Backlash 2026 e si preannuncia come un momento importante per gli appassionati che seguono da vicino le competizioni sul ring. In questa preview, si analizzeranno i principali incontri e le possibili sfide che attendono i protagonisti della scena.

Tampa, Florida. Banchmark International Center. WWE Backlash. E questa è la nostra Preview. Bentrovati amici appassionati di Wrestling per quello che sarà il primo vero appuntamento in PPV del post Wrestlemania. 5 Match annunciati per il momento. 5 scontri che faranno sempre più chiarezza su ciò che sarà e ciò che potremo vedere in Italia. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i ONE ON ONE MATCH Bron Breakker (wPaul Heyman) vs Seth Rollins Match non facile da pronosticare. La WWE gira attorno a questa contesa ormai da moltissimo tempo e combatterlo adesso può essere controproducente. L’incontro arriva infatti...🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE Backlash 2026 – Preview

WWE Backlash 2026 PREDICTIONS

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La card di WWE Backlash 2026; WWE Backlash 2026, la card aggiornata al 2 maggio; Perché la WWE ha annullato un importante incontro di Backlash 2026; WWE: Card aggiornata (5 maggio) di Backlash 2026.

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