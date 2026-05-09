Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Udinese corsara a Cagliari tris dell’Inter a Roma Vince la Juve

Nella giornata di ieri sono stati giocati diversi incontri della Serie A 202526. L’Udinese ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Cagliari, mentre l’Inter ha battuto in casa la Roma con un risultato di tre reti a zero. La Juventus ha invece conquistato una vittoria che la mantiene in corsa nel campionato. Seguiamo gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati di questa giornata di calcio italiano.

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Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Udinese corsara a Cagliari, tris dell’Inter a Roma. Vince la Juve ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Risultati Serie A 2025/26 LIVE: tris dell’Inter sulla Laziodi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Vittoria salvezza del Cagliari. Cade il Milan sotto i colpi dell’Udinesedi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...