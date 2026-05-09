Nella giornata di oggi sono stati aggiornati i risultati delle partite di Serie A per la stagione 202526. Tra le sfide più importanti, l’Inter ha ottenuto una vittoria con tre reti di scarto contro la Lazio. La partita si è svolta sotto gli occhi di tifosi e addetti ai lavori, mentre le altre gare si sono svolte seguendo il calendario previsto. Gli incontri sono stati trasmessi in tempo reale, offrendo agli appassionati un quadro completo degli sviluppi.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: tris dell’Inter sulla Lazio

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

SCUDETTO: MERITO DELL’INTER O DEMERITO DELLE INSEGUITRICI QUESTO DATO PARLA CHIARO #calcio

Notizie correlate

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Como vince in rimonta sulla Roma, tra poco Lazio-Milandi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Manita dell’Inter alla Roma. L’Atalanta asfalta il Leccedi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Serie C: gli accoppiamenti dei playoff (e come funzionano), promosse e retrocesse; Guida completa alla Serie A 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Serie a 2025/2026 Giornata 35 : Risultati E Classifica -; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori.

Serie A: Cagliari-Udinese 0-2, Lazio-Inter 0-3. Adesso Lecce-JuventusProsegue oggi la terz'ultima giornata del campionato di Serie A 2025/26, dopo l’incontro di ieri vinto dal Torino 2-1 contro il Sassuolo. Oggi in scena l’antipasto della finale di Coppa Italia, in ... tg24.sky.it

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA | Tris dell’Inter! Diretta gol live score 36^ giornata (oggi 9 maggio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 9 maggio 2026, delle tre partite per la 36^ giornata che ci attendono. ilsussidiario.net

Playoff Serie B Nazionale, i risultati di gara 1 di venerdì 8 maggio @Sportando x.com

r/ACMilan Risultati dei giudizi dei giocatori - Milan vs Sassuolo (Serie A Rnd 35) reddit