Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Vittoria salvezza del Cagliari Cade il Milan sotto i colpi dell’Udinese

Nella giornata di calcio italiano, il Cagliari ha ottenuto una vittoria che lo avvicina alla salvezza, mentre il Milan è stato sconfitto dall'Udinese. Le partite della Serie A 202526 sono state seguite in diretta, con aggiornamenti sui risultati delle squadre coinvolte. L’Inter, guidata da Cristian Chivu, ha disputato una gara importante, mentre altre formazioni hanno dato vita a incontri decisivi per la classifica.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Vittoria salvezza del Cagliari. Cade il Milan sotto i colpi dell’Udinese Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Inter schianta il Sassuolo, importanti colpi salvezza per Parma e Leccedi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Hellas Verona cade in casa con l’Udinese, 1-3Calciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Rafa gol e prima vittoria del 2026! | Cagliari 0-1 AC Milan | Highlights Serie A