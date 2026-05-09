Nella giornata di oggi, la classifica della Serie B ha subito alcune variazioni con la retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara. Questi club, infatti, hanno concluso la loro stagione e si sono qualificati ai playout, dove affronteranno rispettivamente Sudtirol e Bari. La situazione si è definita dopo le partite che hanno determinato le posizioni finali in graduatoria.

Salutano la Serie B il Pescara di Insigne (nella foto), Spezia e Reggiana. Ai playout Sudtirol e Bari. Ai preliminari playoff Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Monza e Palermo in semifinale. Sono i verdetti dell’ultima giornata: al Venezia già promosso si affianca il Frosinone. Martedì le prime gare (secche) dei playoff: alle ore 18.45 Modena-Juve Stabia, alle 21 Catanzaro-Avellino. La vincente della prima sfida affronterà il Monza (andata in trasferta per i brianzoli, sabato 16 alle ore 20), la vincente della seconda sfida affronterà il Palermo domenica. Il Monza giocherà il ritorno all’U-Power martedì 19 alle ore 20. Finali il 24 e il 29 maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Risultati e verdetti. Scendono in C Reggiana, Spezia e Pescara

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