Cremona | locale chiuso 15 giorni 36 pregiudicati e rischi

A Cremona, un locale è stato chiuso per quindici giorni a causa di gravi irregolarità antincendio e di episodi di violenza avvenuti in passato. Sul posto sono stati individuati 36 pregiudicati tra i clienti e il personale. Le autorità hanno deciso di intervenire per garantire la sicurezza pubblica. La chiusura temporanea è stata disposta in attesa di verifiche e interventi.

Un locale di Cremona è stato chiuso per quindici giorni a seguito di gravi irregolarità antincendio e violenze pregresse. L’operazione interforze ha identificato 307 persone, tra cui 36 con precedenti penali. L’intervento ha coinvolto Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e l’Ispettorato del Lavoro. Nel seminterrato sono state trovate braci accese per narghilè e vie di fuga bloccate. La chiusura temporanea segue un ammonimento del questore adottato nel dicembre scorso. Il seminterrato pericoloso e le carenze strutturali. La sicurezza degli utenti è stata messa in discussione da una serie di negligenze riscontrate nel piano interrato dell’esercizio commerciale sanzionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona: locale chiuso 15 giorni, 36 pregiudicati e rischi Articoli correlati Liti, aggressioni e pregiudicati: chiuso un locale per quindici giorniIl provvedimento, adottato dal Questore della Provincia di Pordenone Solìmene ai sensi dell’art. Leggi anche: Risse e disordini: locale chiuso per 15 giorni Una raccolta di contenuti su Cremona locale chiuso 15 giorni 36... Discussioni sull' argomento Chiuso dal Questore per 15 giorni il bar Life di piazza della Pace a tutela dell'ordine pubblico e per gravi irregolarità. I controlli interforze nella serata di ieri; Controlli a Cremona: chiuso locale per violenze e gravi carenze di sicurezza; Controlli straordinari in centro: locale chiuso per gravi irregolarità; Operazione movida sicura. Norme ignorate in un locale: quindici giorni di chiusura. Controlli a Cremona: chiuso locale per violenze e gravi carenze di sicurezzaNella serata di mercoledì, si è svolto un servizio straordinario interforze di controllo del territorio a Cremona, sulla base di ... cremonaoggi.it Ci vediamo domani a CremonaFiere Cremona Bricks é la più grande Manifestazione in Italia dedicata al magico mondo dei mattoncini colorati Un evento pensato per tutti: dal grande Diorama City con monumenti e skyline di mattoncini all’Area Music facebook #ZLS di Cremona per aumentare la forza attrattiva, #opportunità #agevolazioni e #sviluppo nell'incontro del 18 marzo 2026 alla Fiera di Cremona Iscrizione: cmp.camcom.it/eventi #UnioncamereLombardia @RegLombardia @unioncamere x.com