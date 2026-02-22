Risse e aggressioni | chiuso per 15 giorni un bar di Carnate

Un episodio di risse e aggressioni ha portato alla chiusura temporanea di un bar a Carnate. La decisione deriva da numerosi episodi di violenza tra clienti, che hanno causato diverse ferite. Le autorità hanno deciso di chiudere il locale per 15 giorni per garantire la sicurezza pubblica. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili. La chiusura si inserisce nelle misure di controllo contro la violenza nei locali pubblici.

Carnate (Monza Brianza), 22 febbraio 2026 - Aggressioni e liti con feriti, il questore di Monza e Brianza dispone la chiusura per 15 giorni di un bar di Carnate per gravi motivi di sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato eseguito ieri dai carabinieri della stazione di Bernareggio. Sono stati molteplici gli episodi di violenza e disordini documentati nel tempo dai carabinieri, che hanno evidenziato una situazione di concreto pericolo per la sicurezza pubblica. Liti tra avventori, molesti in stato di alterazione alcolica, presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia e coinvolti in episodi che hanno determinato turbativa dell’ordine pubblico anche nelle immediate vicinanze del locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Limbiate, bar chiuso per 15 giorni dopo risse e aggressioniA Limbiate, un bar è stato chiuso per quindici giorni a partire dal 23 dicembre, a seguito di una serie di episodi di risse e aggressioni.

Risse, spacciatori e pregiudicati: chiuso per 10 giorni un bar di PescantinaUn bar di Pescantina, situato in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è stato temporaneamente chiuso per 10 giorni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Risse e disturbo alla quiete pubblica, chiude per 10 giorni un bar di Gorle; Alcol a minorenni, risse e degrado. Chiuso un locale della movida; Risse, clienti pericolosi e pregiudicati: cinque giorni di stop per due locali; Risse, rapine e feriti: il Questore chiude per 15 giorni il Molo.

Aggressioni nel centro di Siena, chiuse le indaginiLa Polizia di Stato di Siena, sotto il coordinamento della Procura, ha concluso le indagini relative ai gravi fatti avvenuti nel centro di Siena l'8 e il 12 aprile 2025, risse, aggressioni e rapine ch ... rainews.it

Gorle, risse, ragazzi presi a calci, baccano: bar chiuso per dieci giorniIl provvedimento della questura dopo gli interventi di carabinieri e polizia locale. L'episodio più grave la notte del 22 dicembre ... bergamo.corriere.it

La Polizia di Stato completa le indagini su aggressioni, risse e rapine: due arresti e avvisi di conclusione per diversi soggetti - facebook.com facebook