Rissa nella notte a Fiorenzuola tre giovani denunciati

Nella notte a Fiorenzuola si è verificata una rissa nei pressi di un bar, con urla, vetri infranti e una colluttazione tra alcuni giovani. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, hanno calmato la situazione e identificato tre ragazzi coinvolti. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o feriti. La polizia ha poi denunciato i presunti responsabili.

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