Rissa nella notte a Fiorenzuola tre giovani denunciati
Nella notte a Fiorenzuola si è verificata una rissa nei pressi di un bar, con urla, vetri infranti e una colluttazione tra alcuni giovani. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, hanno calmato la situazione e identificato tre ragazzi coinvolti. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o feriti. La polizia ha poi denunciato i presunti responsabili.
Urla, vetri infranti e colluttazione nei pressi di un bar: le pattuglie dell’Arma riportano la calma e identificano i presunti responsabili. Nella notte del 9 maggio, due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola sono intervenuti in piazza Marsala, nei pressi di un esercizio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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