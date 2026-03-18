Rissa nella movida tre denunciati Spinta accidentale scatena la zuffa

Tre giovani, due di 22 anni e uno di 24, sono stati denunciati dalla polizia di Foligno per una rissa scoppiata durante la movida. La lite è iniziata con una spinta accidentale e si è rapidamente trasformata in una colluttazione. Altri individui coinvolti sono ancora in fase di identificazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i fatti.

Foligno (Perugia), 18 marzo 2026 – Tre giovani, due 22enni e un 24enne, denunciati dalla polizia per rissa aggravata; altri dei coinvolti sono in via di identificazione. L’episodio risale a dieci giorni fa nel cuore della “movida“ folignate. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato, l’incontro casuale nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l’una, tra due piccoli gruppi di giovani sarebbe sfociato nella violenza perché, inavvertitamente, una ragazza facente parte di uno dei gruppi sarebbe stata spintonata da un componente dell’altro, scatenando l’immediata reazione, inizialmente soltanto verbale. Nel giro di pochi secondi, però, dalle parole si era passati alle mani e tutti i giovani appartenenti ai due gruppi - con l’unica eccezione della ragazza – si erano fronteggiati colpendosi con calci e pugni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rissa nella “movida”, tre denunciati. Spinta accidentale scatena la zuffa Articoli correlati Rissa nel cuore della “movida“. Banale questione di viabilità scatena la zuffa: 4 denunciatiBotte da orbi in via Gramsci, nel cuore della “movida“, per un banale motivo di viabilità sfociato in una zuffa in cui è spuntata anche una catena. Controlli nella movida di Chiaia: denunciati tre imprenditori per irregolarità elettriche e non soloABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione di forze dell’ordine nella zona dei baretti Nella notte tra venerdì e sabato, i Carabinieri della compagnia... Tutti gli aggiornamenti su Rissa nella movida tre denunciati... Temi più discussi: Rissa nella movida, tre denunciati. Spinta accidentale scatena la zuffa; Rissa nella movida di Foligno: denunciati tre giovani; Movida violenta in centro, calci e pugni dopo lo spintone a una ragazza: tre giovanissimi denunciati per rissa; Foligno, movida violenta: tre giovani denunciati per rissa aggravata. Rissa nella movida, tre denunciati. Spinta accidentale scatena la zuffaFoligno (Perugia), 18 marzo 2026 – Tre giovani, due 22enni e un 24enne, denunciati dalla polizia per rissa aggravata; altri dei coinvolti sono in via di identificazione. L’episodio risale a dieci ... msn.com Foligno, rissa per una ragazza spintonata: tre denunciatiA Foligno due 22enni e un 24enne sono stati denunciati dalle forze dell’ordine per una rissa aggravata scoppiata nel centro della città. L’episodio, avvenuto poco dopo l’una tra sabato 7 e domenica 8, ... umbria24.it Nuova rissa a San Lorenzo, residenti di Roma sul piede di guerra. «Vogliamo più sicurezza, assalti quotidiani anche agli abitanti» - facebook.com facebook "Mi hai preso, giuro su mia madre", #Kolarov-Djimsiti rissa sfiorata: Inter-Atalanta, show Bordocam x.com