Da quest’anno, soci e clienti di Emil Banca possono accedere a un nuovo strumento che permette loro di partecipare alla vita della cooperativa attraverso sussidi, rimborsi e attività sociali. La mutua multi-settore, chiamata Emi, si propone di offrire servizi che vanno oltre il tradizionale risparmio, coinvolgendo direttamente le persone in iniziative che spaziano dall’assistenza medica alle gite organizzate. Questa novità mira a rendere più vicina e umana l’esperienza bancaria e sociale.

Sussidi, rimborsi e attività sociali: da quest’anno soci e clienti di Emil Banca hanno un nuovo strumento di partecipazione alla vita della cooperativa. La Banca di credito cooperativo del Gruppo Bcc Iccrea, una delle più grandi cooperative di credito d’Italia nata dalla fusione di 19 piccole realtà locali e che a Ferrara, tra città e comuni della provincia, è presente con 5 filiali, per rigenerare il rapporto tra cooperativa, soci e clienti ha dato vita alla mutua multi-settore, Emi: uno strumento di welfare che li affianchi in tutte le fasi della vita dando loro opportunità diverse. Emi Ets, associazione iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, si occuperà di salute, sociale e cultura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risparmio dal volto umano. Emi, dal medico alle gite. É la mutua multi-settore

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