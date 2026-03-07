Andrea Stramezzi uscito dal coma il medico reagisce agli stimoli è ricoverato al Policlinico di Milano dal 4 marzo

Andrea Stramezzi è stato ricoverato al Policlinico di Milano dal 4 marzo e negli ultimi giorni si è verificato un miglioramento delle sue condizioni, poiché il medico ha riferito che ha reagito agli stimoli e sarebbe uscito dal coma. La notizia ha suscitato sollievo tra le persone a lui più vicine e chi ha seguito con preoccupazione la sua vicenda.

Un'ottima notizia per Stramezzi e per tutte le persone a lui care e più vicine che da giorni pregano per le sue condizioni di salute Andrea Stramezzi sarebbe uscito dal coma. Il medico ha reagito ad alcuni stimoli ed ha aperto gli occhi anche se per breve tempo, dopo dei giorni difficilissimi.