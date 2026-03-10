Farmacie | 8 su 10 italiani le scelgono invece degli ospedali
In Italia, otto persone su dieci preferiscono rivolgersi alle farmacie piuttosto che agli ospedali per ottenere assistenza sanitaria. Il Sistema Sanitario Nazionale affronta problemi di liste d’attesa sempre più lunghe e di carenze di personale, condizioni che compromettono la continuità delle cure e la risposta alle esigenze dei cittadini.
Il Servizio Sanitario Nazionale italiano mostra segni di sofferenza cronica, con liste d’attesa che si allungano e carenze di personale che mettono a rischio la continuità delle cure. In questo scenario di pressione estrema sul sistema ospedaliero, un dato del rapporto Censis-Federfarma emerge come punto di svolta: otto italiani su dieci vedono nella farmacia non più solo un luogo per ritirare medicine, ma una vera alternativa funzionale agli ospedali. La fiducia nel farmacista è salita al 91,3%, trasformando questi esercizi in presidi socio-sanitari integrati che offrono servizi diagnostici, prenotazioni e supporto primario, colmando le lacune lasciate da un SSN sotto stress. 🔗 Leggi su Ameve.eu
