Riserve idriche già in crisi | Fondamentale costruire la diga

Le riserve idriche nel Distretto del fiume Po sono in diminuzione a causa di diverse condizioni meteorologiche. Le temperature sono aumentate rapidamente, provocando uno scioglimento anticipato della neve nelle Alpi. Le precipitazioni sono scese e la domanda di acqua è cresciuta nel tempo. La situazione ha portato a una riduzione delle riserve disponibili, rendendo necessaria una nuova diga per migliorare la gestione delle risorse idriche.

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Il rialzo repentino delle temperature, lo scioglimento anticipato della neve sull’arco alpino, le precipitazioni scarse e soprattutto l’aumento progressivo della domanda d’acqua stanno riducendo le riserve idriche nel Distretto del fiume Po. È il quadro illustrato dall’Autorità di bacino distrettuale (Adbpo) nell’ultima seduta dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici: il Grande Fiume registra portate sotto la media in tutte le stazioni di riferimento, mentre le criticità interessano i bacini lombardi di Adda, Brembo, Serio e Oglio. Una situazione che, secondo una valutazione tecnica "conferma l’importanza della capacità di accumulo e gestione dell’acqua nell’intero bacino padano".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riserve idriche già in crisi: "Fondamentale costruire la diga" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Invasi in Sicilia: riserve idriche solide in vista dell’estateABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione attuale delle risorse idriche Le riserve d’acqua in Sicilia risultano ampiamente sufficienti per affrontare con... Riserve idriche in Lombardia, mancano all’appello 800 milioni di metri cubiMilano, 7 aprile 2026 – Qual è lo stato di salute delle riserve idriche lombarde a marzo 2026? Secondo la denuncia di Legambiente Lombardia, non... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Situazione idrica, peggiora stato riserve, monitorare le condizioni; Distretto del fiume Po: riduzione progressiva delle riserve idriche disponibili; Emergenza siccità, le riserve idriche sono al minimo. Ora è allarme per l’Oglio; Le riserve idriche si riducono. Risorse idriche del Po in riduzione e neve ad alta quota che già si scioglie: Autorità di bacino e Anbi paventano un’estate a rischio siccità«Nel Nord Italia è la carenza di accumuli nivali in montagna a preoccupare per la disponibilità d’acqua nei prossimi mesi: in Lombardia, la riserva idrica di neve è inferiore del 41% a quella del 2022 ... greenreport.it Distretto del Po, le riserve idriche in diminuzione per le scarse precipitazioniDistretto del fiume Po: riduzione progressiva delle riserve idriche disponibili - L’ultimo periodo con temperature sopra la media, conseguente ... piacenzasera.it #Cremona Le riserve idriche si riducono x.com