A marzo 2026 le riserve idriche in Lombardia risultano inferiori di circa 800 milioni di metri cubi rispetto ai livelli abituali. La denuncia arriva da Legambiente Lombardia, che segnala uno stato di scarsità delle risorse idriche nella regione. La situazione viene descritta come preoccupante, senza ulteriori interpretazioni o valutazioni.

Milano, 7 aprile 2026 – Qual è lo stato di salute delle riserve idriche lombarde a marzo 2026? Secondo la denuncia di Legambiente Lombardia, non buono. Anzi, siamo a rischio siccità. Secondo i dati idrologici di ARPA Lombardia, infatti, marzo si è chiuso con un bilancio in rosso per le disponibilità idriche: tra grandi laghi, neve e invasi idroelettrici, l’ente regionale stima una disponibilità che, al 28 marzo, ammontava a 2.455 milioni di metri cubi. In calo, quindi, rispetto ai dati medi dell’ultimo ventennio: mancano all’appello oltre 800 milioni di metri cubi, in pratica un deficit di riserve idriche pari al 25%. Bene lago Maggiore e Garda, male le pianure bagnate da Brembo, Serio e Oglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riserve idriche in Lombardia, mancano all’appello 800 milioni di metri cubi

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