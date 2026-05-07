A Bologna, un presidio è stato organizzato in risposta alle decisioni della Questura di vietare l'accesso al centro storico. La questura ha motivato il divieto con ragioni di ordine pubblico, mentre alcuni soggetti sono stati accusati di agire come portavoce di movimenti antifascisti. La questione ha suscitato discussioni sulla gestione delle manifestazioni e sui limiti delle restrizioni alle libertà di movimento.

? Cosa scoprirai Perché la Questura ha vietato l'accesso al centro storico?. Chi sono i soggetti accusati di agire come portavoce dell'antifascismo?. Come influisce il trasferimento in periferia sulla visibilità del messaggio?. Quali sono le conseguenze legali delle multe ricevute dagli attivisti?.? In Breve Presidio fissato per sabato 9 maggio alle ore 16:00 in Piazza della Pace.. Organizzatori denunciano multe e dinieghi subiti nelle scorse settimane contro il comitato.. Contestazione rivolta al Partito Democratico e a Palazzo d'Accursio per gestione sicurezza.. Ricorso presentato contro i provvedimenti della Questura di Bologna per spostamento presidio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, presidio per la remigrazione: “Scelte della Questura punitive

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