Bologna ci risiamo! Sulla manifestazione pro ‘remigrazione’ la politica vuole dare lezioni di ordine pubblico

A Bologna domani si svolgerà la manifestazione chiamata “Remigrazione”, che ha già suscitato molte proteste da parte di diversi movimenti e forze politiche contrarie. La presenza di gruppi che sostengono l’evento ha generato reazioni contrastanti, e la questura ha comunicato misure di sicurezza per gestire eventuali tensioni. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di gestione delle manifestazioni pubbliche e sull’ordine pubblico nella città.

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di Mario Della Cioppa* A Bologna domani è prevista la manifestazione “Remigrazione”, fortemente contestata da movimenti e realtà politiche contrarie. Nelle stesse ore è attesa anche la tradizionale processione di San Luca, con migliaia di fedeli lungo il percorso. In questo contesto il Questore ha disposto lo spostamento della manifestazione in piazza della Pace, motivando la scelta con esigenze di ordine pubblico legate ai rischi di contatto tra gruppi contrapposti. Su questa decisione tecnica si sono innestate polemiche politiche e pressioni rivolte direttamente al Questore. È legittimo che chi organizza una manifestazione rappresenti pubblicamente il proprio punto di vista ed anche che movimenti e associazioni contrarie esprimano dissenso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bologna, ci risiamo! Sulla manifestazione pro ‘remigrazione’ la politica vuole dare lezioni di ordine pubblico Bologna, il video dei nuovi scontri al Pilastro tra manifestanti e forze dell'ordine Notizie correlate Da quale pulpito la politica vuole dare lezioni alla magistratura? Forse è meglio se prima si guarda allo specchiodi Alberto Iannuzzi* Nella storia politica italiana c’è sempre un momento in cui la maggioranza di turno scopre improvvisamente che la magistratura... “Bologna meriterebbe venisse impedito”. Il Pd riprova a vietare una manifestazione sulla remigrazioneIl Partito democratico ci riprova e dopo il fallimento nel chiedere la revoca dell’autorizzazione alla manifestazione (pacifica, a differenza di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Bologna-Beukema, ci risiamo di nuovo; Bologna, sfida con due club europei per Viery: la situazione; Bologna-Roma, Gasperini: Wesley? C’era mancato, Champions? Siamo ancora in corsa; Bologna-Cagliari, l’ex della gara cerca la vendetta contro gli emiliani. Bologna, proprio non ci siamo: tramortito dalla Roma e fischiato da tutto il Dall’AraI giallorossi si impongono in trasferta per 2-0 con le reti di Malen ed El Aynaoui. Bruttissimo primo tempo dei rossoblù che nella ripresa creano qualche occasione ma non riescono mai a riaprire il ma ... ilrestodelcarlino.it Strade, buche e marciapiedi: Bologna ci mette 12 milioni x.com L'Idea di Pianoro. . GIARDINI E TERRAZZE A BOLOGNA DAL 8 AL 9 MAGGIO (3) - facebook.com facebook