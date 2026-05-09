Riprendiamoci l’arte | Cecilia Alemani ci racconta il Max Mara Art Prize for Women

Il Max Mara Art Prize for Women, alla sua decima edizione, ha avviato una nuova fase con una tappa in Indonesia. Il progetto, che coinvolge artisti donne, vede quest’anno la collaborazione del Museum Macan. La mostra, che presenta opere realizzate dagli artisti selezionati, si svolge in un contesto internazionale, segnando un cambio di rotta rispetto alle precedenti edizioni.

Giunto alla decima edizione, il Max Mara Art Prize for Women entra in una stagione nomade e comincia dall’Indonesia, con il Museum Macan partner del nuovo corso. E quest’anno premia Dian Suci, arista indonesiana di base a Yogyakarta scelta tra cinque finaliste (nella rosa con Betty Adii, Dzikra Afifah, Ipeh Nur, Mira Rizki). L’annuncio è avvenuto a Venezia in un palcoscenico d’eccezione, il 7 maggio, durante l’apertura della 61ª Biennale d’Arte. La pratica di Suci è da sempre molto profonda e politica: partendo dalla sua esperienza di madre single, esplora come il potere, il patriarcato e il capitalismo influenzino la dimensione domestica e sociale delle donne.🔗 Leggi su Amica.it

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