In edicola è disponibile il nuovo numero di Amica Art Issue, dedicato alla prossima Biennale Arte di Venezia 2026. La giornalista Luisa Simonetto presenta un approfondimento sul tema dell’esposizione, condividendo anche un pensiero personale sul titolo scelto per l’evento. Tra le pagine si trovano dettagli sulla manifestazione, le anticipazioni e le aspettative legate alla rassegna internazionale di arte contemporanea.

Mi piace veramente tanto il titolo della Biennale di Venezia 2026, lo vorrei scrivere a pennarello sulla mia maglietta preferita. Lo farò. Anzi, facciamolo insieme: è In Minor Keys, in tono minore, dall’intuizione di Koyo Kouoh, prima curatrice africana alla guida della kermesse planetaria. Il mondo urla? E noi abbassiamo la voce per concentrarci sulle frequenze più sottili e sotterranee. Mi viene in mente una signora che, alla presentazione del libro di una collega dedicato al silenzio, ha esclamato: “Dovremmo gridare, altro che”. Non è servito a niente spiegarle che, diminuendo i decibel, si può incidere sulla realtà. Se n’è andata sbattendo la porta, indignata.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Amica Art Issue: Luisa Simonetto ci racconta il numero dedicato alla Biennale Arte, ora in edicola

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