Dian Suci vince la decima edizione del Max Mara Art Prize for Women

Dian Suci ha vinto la decima edizione del Max Mara Art Prize for Women. L’artista indonesiana, nota per il suo lavoro che combina elementi tradizionali e contemporanei, esplorerà il tema dell’artigianato sacro durante una residenza itinerante. La scelta è stata annunciata in un evento pubblico, e Suci ha dichiarato di voler approfondire le pratiche artigianali legate a riti religiosi e spirituali.

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Suci è stata scelta per la capacità della sua ricerca di affrontare temi universali attraverso una narrazione intima e profondamente radicata. Come sottolineato da Cecilia Alemani, la sua proposta ha colpito per la maturità: «Siamo rimasti affascinati dal modo in cui Suci esplora le complessità dell’identità attraverso una pratica che intreccia ricerca antropologica e poesia visiva», ha dichiarato la curatrice, evidenziando come l’artista sappia riflettere sulla fragilità dei sistemi culturali. La proposta con la quale l’artista ha vinto la decima edizione del Max Mara Art Prize for Women, dal titolo Crafting Spirit: Cultural Dialogues in Heritage and Practice, nasce dalla volontà di esplorare gli effetti dell’incontro tra l’artigianato religioso e il sistema capitalistico, attraverso uno studio comparato tra Italia e Indonesia.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dian Suci vince la decima edizione del Max Mara Art Prize for Women Notizie correlate Diego Vignato vince la decima edizione de 'I profumi di Boboli'Firenze, 1 marzo 2026 - Diego Vignato ha vinto la 10/a edizione de 'I profumi di Boboli' 2025. L'arte forlivese spicca il volo a Milano: Luca Freschi sul podio del "Mellone Art Prize 2026"C’è anche un pezzo di Romagna tra le eccellenze dell’arte contemporanea nazionale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il Max Mara Art Prize va a Dian Suci, con un progetto tra spiritualità e artigianato; All’Associazione Barriera di Torino lo spazio perde l’orientamento; Una riunione di persone straordinarie: il Padiglione Qatar ai Giardini è un inno all’ospitalità. Il Max Mara Art Prize va a Dian Suci, con un progetto tra spiritualità e artigianatoL'artista indonesiana Dian Suci vince il Max Mara Art Prize for Women con un progetto che indaga la dimensione spirituale dell'artigianato ... exibart.com