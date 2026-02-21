Mancato rinnovo dei contratti della sanità privata mobilitazione dei sindacati

Le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Sanità Privata ARIS-AIOP e le RSA Fp Cgil, Cisl Fp Irpinia-Sannio e Uil Fpl hanno deciso di scendere in piazza. La causa è il blocco dei rinnovi dei contratti di lavoro, che restano ferme da anni. Questa situazione ha creato disagio tra gli operatori sanitari, che chiedono risposte concrete. La mobilitazione si svolgerà nelle prossime settimane in diverse città della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Sanità Privata ARIS-AIOP e le RSA Fp Cgil, Cisl Fp Irpinia-Sannio e Uil Fpl annunciano una mobilitazione per protestare contro il mancato rinnovo dei contratti di lavoro, fermi da anni. Il presidio si terrà il 2 Marzo 2026 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 sotto la Clinica GEPOS di Telese Terme (BN). Il mancato rinnovo dei contratti rappresenta un grave danno per migliaia di operatori sanitari, costretti da anni a lavorare in condizioni di incertezza e precarietà, nonostante il loro ruolo essenziale nella tutela della salute pubblica.