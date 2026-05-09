Rimini il Team Trimboli conquista 25 medaglie al Nazionale Wkaeda

A Rimini, il Team Trimboli ha ottenuto un totale di 25 medaglie durante il campionato nazionale Wkaeda. Nonostante la presenza di soli 11 atleti, il gruppo è riuscito a conquistare numerosi podi. Le tecniche di combattimento sono state guidate da due maestre che fanno parte dello staff della Nazionale. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto un gruppo di soli 11 atleti a dominare?. Chi sono le maestre che guidano la tecnica della Nazionale?. Perché l'infortunio di Carlo Giuseppe Emanuele ha rischiato il podio?. Quale metodo permette al club di formare campioni dalle categorie base?.? In Breve 11 atleti del Karate Club Reggio Calabria ottengono 25 medaglie a Rimini. Carlo Giuseppe Emanuele vince due ori e un argento nella categoria Juniores. Federica Carlo conquista tre ori Kata e un oro Kumite individuale. Ventura Lorenzo ottiene due medaglie d'oro nelle categorie Juniores e Kumite Team. Il team Trimboli conquista 25 medaglie al Campionato Nazionale Wkaeda Libertas a Rimini, confermandosi al terzo posto nella classifica generale delle società con 11 atleti impegnati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini, il Team Trimboli conquista 25 medaglie al Nazionale Wkaeda ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Taekwondo: il Team Smiraglia conquista 22 medaglie a Riccione? Cosa sapere Il Team Smiraglia conquista 22 medaglie all'Interregionale di Taekwondo a Riccione. Campionati regionali di boxe, il Team Tranchina conquista cinque medaglieUna domenica di sudore, grinta e grande boxe quella appena trascorsa nel capoluogo siciliano. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Karate, trionfo per il Team Trimboli: 25 medaglie al Campionato Nazionale Wkaeda Libertas| NOMI. Campionato Nazionale Wkaeda Libertas: 25 medaglie per il team TrimboliDal primo maggio al tre Maggio a Rimini si è svolto il Campionato Nazionale Wkaeda Libertas e il Raduno Tecnico Nazionale. il team Karate Trimboli si riconferma per l’ennesima volta Campione Nazionale ... citynow.it Karate, trionfo per il Team Trimboli: 25 medaglie al Campionato Nazionale Wkaeda Libertas| NOMIDal primo maggio al tre maggio, a Rimini, si sono svolti il Campionato Nazionale Wkaeda Libertas e il Raduno Tecnico Nazionale. Il Team Karate Trimboli si riconferma per l’ennesima volta Campione Nazi ... strettoweb.com