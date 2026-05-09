Rimini 700 esperti per il futuro dell’artigianato | focus su AI e digitale

A Rimini si sono riuniti circa 700 esperti per discutere del futuro dell’artigianato, con un'attenzione particolare alle tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale. Durante l’evento sono state sollevate domande su come queste innovazioni possano aiutare le piccole botteghe tradizionali e su quali competenze siano necessarie per affrontare il divario digitale. L’incontro ha coinvolto professionisti da diversi settori dell’artigianato e della tecnologia.

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? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale salvare le piccole botteghe tradizionali?. Quali nuove competenze serviranno per non soccombere al divario digitale?. Come influirà l'innovazione tecnologica sulla sopravvivenza del lavoro manuale?. Perché l'accesso al credito sarà decisivo per modernizzare le officine?.? In Breve Partecipazione di Marco Granelli, Jamil Sadegholvaad e Davide Cupioli l'11 e 12 maggio.. Evento legato alle celebrazioni per l'80esimo anniversario di Confartigianato Imprese.. Ricaduta economica prevista per il settore alberghiero e ristorazione di Rimini.. Gianluca Capriotti punta su innovazione, sostenibilità, credito e formazione professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini, 700 esperti per il futuro dell’artigianato: focus su AI e digitale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Confartigianato, attesi 700 partecipanti alla Convention. Focus su futuro, AI e digitalePer il secondo anno consecutivo, Rimini ospita la Convention nazionale di Confartigianato Imprese, in scena l'11 e il 12 maggio. Leggi anche: AI e IoT: 3 esperti Insubria svelano il futuro digitale agli studenti. Aggiornamenti e dibattiti Branco di lupi in aeroporto a Rimini: voli sospesi, intervengono gli esperti per allontanarliSono stati chiamati alcuni esperti, per cercare di individuare i lupi, catturarli e allontanarli così dall’aeroporto. Impresa che non sarà per niente facile, tant’è che le ripercussioni si potrebbero ... ilrestodelcarlino.it Lupi a Rimini, l’esperto: io, aggredito e morso. Urgente un piano per contenerliRimini, 23 agosto 2025 – Serve un piano per i lupi, la Regione intervenga al più presto. Così era intervenuto l’altro ieri il sindaco di Rimini e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, di ... ilrestodelcarlino.it