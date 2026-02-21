AI e IoT | 3 esperti Insubria svelano il futuro digitale agli studenti
Tre esperti dell’Università dell’Insubria spiegano come intelligenza artificiale e Internet delle cose cambieranno il mondo digitale. Il 24 febbraio, nell’aula magna dell’istituto “J.M. Keynes” di Gazzada Schianno, gli studenti di Informatica, Automazione e Marketing ascolteranno le loro spiegazioni e vedranno esempi pratici di tecnologie innovative. L’incontro mira a far capire come queste novità influenzeranno le future professioni e le nostre vite quotidiane. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.
Il 24 febbraio, nell’aula magna dell’istituto “J.M. Keynes” di Gazzada Schianno, si terrà un seminario di Informatica dedicato agli studenti degli indirizzi Informatica, Automazione e Relazioni Internazionali per il Marketing. L’iniziativa, parte del progetto universitario “Giovani Pensatori”, si propone di orientare i giovani verso le professioni digitali del futuro, esplorando le frontiere dell’Industrial Internet of Things e dell’Intelligenza Artificiale. L’evento è frutto della collaborazione tra l’Università dell’Insubria e l’istituto superiore, con l’obiettivo di creare un ponte tra il mondo accademico e quello scolastico.🔗 Leggi su Ameve.eu
