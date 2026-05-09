Confartigianato attesi 700 partecipanti alla Convention Focus su futuro AI e digitale

A Rimini si tiene per il secondo anno consecutivo la Convention nazionale di Confartigianato Imprese, prevista per l'11 e il 12 maggio. L'evento attira circa 700 partecipanti e si concentra sui temi del futuro, dell'intelligenza artificiale e del digitale, coinvolgendo aziende e professionisti del settore. La due giorni offre uno spazio di confronto e aggiornamento su queste tematiche, con incontri e interventi dedicati alle sfide e alle opportunità del mercato attuale.

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