Confartigianato attesi 700 partecipanti alla Convention Focus su futuro AI e digitale

Da riminitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rimini si tiene per il secondo anno consecutivo la Convention nazionale di Confartigianato Imprese, prevista per l'11 e il 12 maggio. L'evento attira circa 700 partecipanti e si concentra sui temi del futuro, dell'intelligenza artificiale e del digitale, coinvolgendo aziende e professionisti del settore. La due giorni offre uno spazio di confronto e aggiornamento su queste tematiche, con incontri e interventi dedicati alle sfide e alle opportunità del mercato attuale.

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Per il secondo anno consecutivo, Rimini ospita la Convention nazionale di Confartigianato Imprese, in scena l'11 e il 12 maggio. Una scelta che conferma la capacità del territorio di accogliere eventi e congressi di rilievo nazionale, generando al contempo una ricaduta economica per il comparto.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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