Rilancio del turismo e porto di Reggio Andriani | Solo fumo negli occhi da campagna elettorale

Un rappresentante politico ha commentato la recente promessa di due milioni di euro destinati ai varchi del porto di Reggio Calabria, sostenendo che si tratta di una misura annunciata a fini elettorali senza una reale prospettiva di sviluppo. La città attende ancora dettagli concreti e una pianificazione chiara per il rilancio del settore turistico legato al porto. La discussione si inserisce nel dibattito politico in vista delle prossime elezioni.

"Due milioni per i varchi: la politica di destra annuncia, la città aspetta ancora una visione. A Reggio Calabria bastano due milioni di euro per parlare di rilancio turistico del porto. È questo il messaggio che emerge dall’annuncio legato all’emendamento del deputato Cannizzaro, con cui vengono.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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