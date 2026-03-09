Occupazione il Pd | Il Decreto Reggio non è un bancomat da campagna elettorale

Il Partito Democratico ha commentato il Decreto Reggio, affermando che non si tratta di un “bancomat da campagna elettorale”. Durante un evento pubblico, si è parlato delle risorse del decreto come se fossero fondi prontamente disponibili, pronti per essere usati nei primi cento giorni di una futura amministrazione. La dichiarazione si concentra sulla percezione di una possibile strumentalizzazione delle risorse pubbliche in vista di prossime elezioni.

Il gruppo dem in Consiglio comunale: "La questione è troppo seria per essere trasformata in uno slogan o in un’operazione di marketing politico" “Apprendiamo con stupore che, nel corso di un’iniziativa pubblica, si torna a parlare con disinvoltura delle risorse del cosiddetto Decreto Reggio come se si trattasse di fondi immediatamente disponibili da utilizzare nei primi cento giorni di una futura amministrazione. È necessario fare chiarezza, perché quando si parla di finanze pubbliche e del futuro dei giovani di questa città non è consentito prendere in giro i reggini”. “I cosiddetti fondi “perenti” non sono una riserva di denaro pronta all’uso, né tantomeno una sorta di bancomat da attivare a piacimento in campagna elettorale". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

