Rihanna il nuovo tatuaggio è un dolcissimo omaggio ai figli

Da dilei.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rihanna ha deciso di rendere omaggio ai figli con un nuovo tatuaggio, approfittando di qualche giorno di anticipo rispetto alla festa della mamma. La cantante ha condiviso l’immagine dell’opera sulla sua pelle, senza fornire ulteriori dettagli sul significato. La scelta di questo gesto è arrivata in un momento in cui si mostra particolarmente affettuosa nei confronti della famiglia. Nessuna altra informazione è stata resa pubblica riguardo al tatuaggio o alle motivazioni dietro questa decisione.

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Rihanna ha scelto di celebrare con qualche giorno d’anticipo la festa della mamma, concedendosi un regalo dolcissimo. La popstar ha infatti sfoggiato un nuovo tatuaggio, realizzato con l’aiuto di due artisti speciali: i suoi figli. Il nuovo tatuaggio di Rihanna. Da qualche anno Rihanna ha scelto di allontanarsi dal mondo della musica per dedicarsi pienamente alla sua famiglia, e non sembra affatto pentita della decisione presa. Dopo essere apparsa raggiante accanto al compagno A$AP Rocky al Met Gala, la cantante e imprenditrice ha regalato sui social un altro piccolo retroscena dalla sua nuova vita, piena di dolcezza e serenità. Visualizza...🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Rihanna, il nuovo tatuaggio è un dolcissimo omaggio ai figli
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