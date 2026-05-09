Rihanna il nuovo tatuaggio è un dolcissimo omaggio ai figli

Rihanna ha deciso di rendere omaggio ai figli con un nuovo tatuaggio, approfittando di qualche giorno di anticipo rispetto alla festa della mamma. La cantante ha condiviso l’immagine dell’opera sulla sua pelle, senza fornire ulteriori dettagli sul significato. La scelta di questo gesto è arrivata in un momento in cui si mostra particolarmente affettuosa nei confronti della famiglia. Nessuna altra informazione è stata resa pubblica riguardo al tatuaggio o alle motivazioni dietro questa decisione.

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