Il nuovo tatuaggio di Giulia Stabile nasconde un omaggio al tour di Rosalìa
Giulia Stabile ha condiviso sui social il suo nuovo tatuaggio, attirando l'attenzione dei follower. L'inchiesta si concentra sul disegno e sul significato che l'artista ha attribuito a questa scelta, senza rivelare dettagli personali o motivazioni più profonde. La cantante Rosalìa, nota per il suo tour, sembra essere al centro di questa decisione, anche se la relazione tra il tatuaggio e il tour non è stata ufficialmente spiegata.
Giulia Stabile ha fatto un nuovo tatuaggio e lo ha mostrato sui social. Cosa raffigura e per quale motivo nasconde un omaggio al tour internazionale di Rosalià?.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: “Giulia Stabile da Amici di Maria De Filippi al corpo di ballo del nuovo tour di Rosalia”: l’indiscrezione che fa impazzire i fan e un sogno che si avvera
Giulia Stabile lascia Amici: l’addio a Maria De Filippi per il tour di RosaliaGiulia Stabile lascia Amici di Maria De Filippi per dare una svolta alla sua carriera.
Una raccolta di contenuti
Argomenti più discussi: Giulia Stabile usciva con un cantante fidanzato: chi? I video al concerto di Rosalía; Le Bambole di Pezza: cover a sorpresa di RAYE nel nuovo tour; Achille Lauro e Lavinia Mauro sono una coppia? Ecco la verità.
Il nuovo tatuaggio di Giulia Stabile nasconde un omaggio al tour di RosalìaDa qualche giorno a questa parte si parla molto di Giulia Stabile e delle dichiarazioni rilasciate durante il momento del Confesionario tenutosi al concerto ad Amsterdam di Rosalìa. La ballerina ha co ... fanpage.it
“Ad Amici ero l’oca per la mia risata”. Giulia Stabile racconta il body shaming, gli haters e il peso di quelle parole.Dal rapporto con Maria De Filippi al motivo per cui non l’ha mai ringraziata, una confessione intima e sincera. - facebook.com facebook
“Lui è più grande di me. Doveva tenere un concerto a Roma e io ero a Roma, così lui mi ha invitata. Ero così felice” #GiuliaStabile #Rosalía x.com