Il nuovo tatuaggio di Giulia Stabile nasconde un omaggio al tour di Rosalìa

Giulia Stabile ha condiviso sui social il suo nuovo tatuaggio, attirando l'attenzione dei follower. L'inchiesta si concentra sul disegno e sul significato che l'artista ha attribuito a questa scelta, senza rivelare dettagli personali o motivazioni più profonde. La cantante Rosalìa, nota per il suo tour, sembra essere al centro di questa decisione, anche se la relazione tra il tatuaggio e il tour non è stata ufficialmente spiegata.