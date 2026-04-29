Il nuovo tatuaggio di Giulia Stabile nasconde un omaggio al tour di Rosalìa

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Stabile ha condiviso sui social il suo nuovo tatuaggio, attirando l'attenzione dei follower. L'inchiesta si concentra sul disegno e sul significato che l'artista ha attribuito a questa scelta, senza rivelare dettagli personali o motivazioni più profonde. La cantante Rosalìa, nota per il suo tour, sembra essere al centro di questa decisione, anche se la relazione tra il tatuaggio e il tour non è stata ufficialmente spiegata.

Giulia Stabile ha fatto un nuovo tatuaggio e lo ha mostrato sui social. Cosa raffigura e per quale motivo nasconde un omaggio al tour internazionale di Rosalià?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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