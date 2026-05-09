Il candidato a sindaco di una città toscana ha commentato le preoccupazioni di molti genitori riguardo alla riforma degli istituti tecnici approvata di recente. Ha invitato il suo avversario politico e il centrodestra a farsi portavoce delle richieste di chiarimento riguardo alla misura, che è stata introdotta dal governo nazionale. La discussione riguarda le possibili ripercussioni sui percorsi formativi e sulla gestione delle scuole tecniche locali.

Arezzo, 9 maggio 2026 – Il candidato a sindaco: “Marcello Comanducci e il centrodestra si facciano portavoce delle richieste di chiarimento in merito a una riforma voluta dal loro governo. Anche il centrosinistra non stia in silenzio” Nei giorni scorsi in molte piazze italiane insegnanti, studenti e famiglie hanno manifestato contro la riforma degli Istituti Tecnici introdotta dal Decreto Ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026. Il timore è che i nuovi assetti didattici penalizzino la formazione culturale a vantaggio di logiche più professionalizzanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riforma Istituti Tecnici, Marco Donati: "Legittime le preoccupazioni di tanti genitori aretini”

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