Riforma istituti tecnici le perplessità dei docenti del Galilei Sani

I docenti del liceo Galilei Sani di Latina hanno approvato all’unanimità un documento in cui esprimono un giudizio critico sulla riforma degli istituti tecnici. La presa di posizione si riferisce alle modifiche introdotte nel sistema scolastico e riguarda direttamente il personale docente dell’istituto. La comunicazione è stata condivisa dal collegio dei docenti, che ha deciso di manifestare il proprio dissenso.

Giudizio critico nei confronti della riforma degli istituti tecnici. E’ quello che esprimono i docenti del Galilei Sani di Latina in un documento approvato dal collegio all’unanimità. “Con i suoi oltre sessant’anni di vita, il Galilei-Sani di Latina costituisce ormai uno storico punto di riferimento per l’istruzione tecnica del territorio della provincia pontina. È dunque con la consapevolezza del ruolo di primo piano negli anni largamente riconosciutogli in molteplici settori di specializzazione (dall’ambito chimico a quello meccatronico, informatico, grafico, delle costruzioni e, ancora di recente, anche aeronautico e nautico) che approviamo questa mozione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Riforma istituti tecnici, le perplessità dei docenti del Galilei Sani Articoli correlati Riforma istituti tecnici: un colpo alla didattica e alla stabilità dei docenti di economia – LetteraInviata da Francesca Di Dio, a nome del Gruppo idonei A045- I tagli alle ore di economia aziendale aumentano la precarietà dei docenti e... Riforma Istituti Tecnici, Gilda Unams lancia l’allarme sui nuovi quadri orari: appello ai docenti per bloccare le delibere e tutelare le cattedreLa Gilda Unams esorta i Collegi dei docenti a bloccare le delibere sui nuovi Istituti Tecnici viste le criticità riscontrate L'articolo .