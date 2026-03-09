Riforma istituti tecnici pubblicato il DECRETO | ecco indirizzi di studio e quadri orario Tutte le novità

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo, che introduce nuove linee guida per gli istituti tecnici. Il documento specifica gli indirizzi di studio e i quadri orario aggiornati, in conformità con quanto previsto dagli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 1442022.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo, che attua quanto previsto dagli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 1442022 sulla revisione dell’ordinamento degli istituti tecnici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

