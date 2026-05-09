Negli ultimi anni, il settore del gioco in Italia ha registrato un aumento significativo, portando alla richiesta di interventi urgenti. Le autorità stanno considerando una revisione delle norme per limitare l’offerta e migliorare i controlli, con l’obiettivo di proteggere cittadini e territori. Questa decisione nasce dalla necessità di rispondere alla crescita rapida e incontrollata del fenomeno.

«La crescita record del gioco in Italia impone una svolta immediata. Serve una riforma organica che riduca l’offerta, rafforzi i controlli e tuteli cittadini e territori». A metterlo nero su bianco sono i deputati del Partito Democratico Stefano Vaccari e Virginio Merola in una risoluzione presentata in commissione Finanze alla Camera e già incardinata dal presidente Marco Osnato. Il documento impegna il Governo ad arrivare al decreto legislativo sul riordino del gioco fisico entro i termini previsti dalla delega all’Esecutivo per la riforma fiscale (29 agosto 2026). «Non è più accettabile il ritardo su una riforma prevista dalla legge delega.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Riforma del gioco urgente per tutelare i cittadini e garantire la tenuta del sistema

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