La Cgil Chieti sulla frana di Petacciato | Urgente intervenire per tutelare cittadini e lavoratori

Dopo una settimana caratterizzata da alluvioni, smottamenti e interruzioni stradali nella provincia di Chieti, si registra un nuovo episodio legato alla frana storica di Petacciato. La situazione ha coinvolto cittadini e lavoratori, con un forte richiamo alla necessità di interventi immediati. La situazione di emergenza si aggiunge alle difficoltà già presenti nel territorio, evidenziando la vulnerabilità delle infrastrutture locali.