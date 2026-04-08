La Cgil Chieti sulla frana di Petacciato | Urgente intervenire per tutelare cittadini e lavoratori
Dopo una settimana caratterizzata da alluvioni, smottamenti e interruzioni stradali nella provincia di Chieti, si registra un nuovo episodio legato alla frana storica di Petacciato. La situazione ha coinvolto cittadini e lavoratori, con un forte richiamo alla necessità di interventi immediati. La situazione di emergenza si aggiunge alle difficoltà già presenti nel territorio, evidenziando la vulnerabilità delle infrastrutture locali.
“Dopo una settimana complicata vissuta dal territorio della provincia di Chieti ed in particolare dal Vastese colpiti pesantemente da alluvione, smottamenti e interruzioni di molte arterie stradali, l’ennesimo episodio di oggi che riguarda la frana storica di Petacciato, rappresenta l’ulteriore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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