Qualiano rifiuti speciali abbandonati in viale Europa | allarme a due passi dalla scuola

A Qualiano, in viale Europa, sono stati trovati rifiuti speciali abbandonati, tra cui un contenitore sospetto e diverse buste di immondizia. L’associazione AEOP ha segnalato il ritrovamento, che si è verificato a pochi passi da una scuola. La scoperta ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità, mentre il fenomeno di abbandono illecito sembra continuare senza sosta.

L’associazione AEOP segnala il ritrovamento di un contenitore sospetto e buste di rifiuti in pieno centro: cresce la preoccupazione per un fenomeno ormai fuori controllo. Rifiuti speciali abbandonati a due passi dalla scuola elementare. Un nuovo, grave episodio di abbandono dei rifiuti scuote Qualiano. Questa volta non si tratta di un’area periferica, ma del cuore della città: viale Europa, a pochi passi da una scuola elementare. A segnalare l’ennesimo atto di inciviltà è l’associazione AEOP – Sezione di Qualiano, un’organizzazione attiva sul territorio che da tempo documenta gli sversamenti attraverso atti ufficiali corredati da fotografie geolocalizzate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti speciali abbandonati in viale Europa: allarme a due passi dalla scuola Articoli correlati Qualiano, nuovi rifiuti abbandonati in periferia: allarme in via Alfonso MorgeraAncora rifiuti misti abbandonati nelle zone periferiche di Qualiano: in via Alfonso Morgera spuntano diluenti, vernici e altri materiali pericolosi,... Qualiano, allarme sicurezza in Viale Europa: tra buche e pali abbattutiViabilità a rischio tra buche profonde e pali mai ripristinati: l’appello dei residenti per un intervento urgente QUALIANO – Il degrado stradale... Una selezione di notizie su Qualiano rifiuti speciali abbandonati... Temi più discussi: Qualiano, nuovi rifiuti abbandonati in periferia: allarme in via Alfonso Morgera - Punto!; Qualiano nuovi rifiuti abbandonati in periferia | allarme in via Alfonso Morgera; Nuovo abbandono di rifiuti a Qualiano: spunta un box per bambini in via Di Vittorio - Punto!; Nuovo abbandono di rifiuti a Qualiano | spunta un box per bambini in via Di Vittorio. rifiuti speciali abbandonati sul suolo pubblico: denunciato il titolare di una ditta edileControlli ambientali: individuato un cumulo di imballaggi in plastica e cartone. L’episodio rientra nelle attività di vigilanza per la tutela del territorio ... lanuovariviera.it Rifiuti speciali abbandonati nel bosco, alcuni contenevano materiali pericolosi. Tre denunce a San Casciano Val di PesaI militari, intervenuti a seguito di una segnalazione, sono andati in località Bargino, in una zona compresa tra via Cassia per Siena e il Borro delle Tane. Qui hanno accertato la presenza di circa ... lanazione.it Comune di Qualiano Ecco il calendario degli interventi di bonifica igienico - sanitaria sul territorio comunale che saranno effettuati dall’Asl Napoli 2 Nord Derattizzazione 20 marzo - 17 aprile (dalle 8,30) Disinfestazione larvicida 20 marzo -17 aprile (dalle 8 - facebook.com facebook