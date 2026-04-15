Truffa su TikTok | vendono una finta cucina e spariscono Denunciate tre persone

Tre persone sono state denunciate dopo aver venduto una cucina falsa su TikTok e poi essere scomparse. Le forze dell’ordine hanno condotto un’indagine che ha portato all’identificazione degli individui coinvolti. La scoperta è avvenuta a seguito di una segnalazione da parte di una vittima, che aveva acquistato l’oggetto tramite la piattaforma social. La piazza giudiziaria ha ora il compito di approfondire il caso e valutare eventuali azioni legali.