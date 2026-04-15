Truffa su TikTok | vendono una finta cucina e spariscono Denunciate tre persone
Tre persone sono state denunciate dopo aver venduto una cucina falsa su TikTok e poi essere scomparse. Le forze dell’ordine hanno condotto un’indagine che ha portato all’identificazione degli individui coinvolti. La scoperta è avvenuta a seguito di una segnalazione da parte di una vittima, che aveva acquistato l’oggetto tramite la piattaforma social. La piazza giudiziaria ha ora il compito di approfondire il caso e valutare eventuali azioni legali.
Le piattaforme social si confermano, purtroppo, un terreno fertile per i raggiri telematici. Nei giorni scorsi, a conclusione di una mirata e rapida attività investigativa, i militari della Stazione Carabinieri di Aquino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Roma: tolleranza zero contro “gioco delle tre campanelle”, denunciate altre 10 persone per truffaTolleranza zero da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nei confronti del fenomeno delle truffe legate al “gioco delle tre campanelle”.
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