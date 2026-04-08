Roma | tolleranza zero contro gioco delle tre campanelle denunciate altre 10 persone per truffa

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno intensificato i controlli contro il fenomeno delle truffe legate al “gioco delle tre campanelle”. Nelle operazioni più recenti, sono state denunciate dieci persone coinvolte in attività illecite legate a questa pratica. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona per contrastare le azioni fraudolente e tutelare i cittadini. Nessun dettaglio sulle identità di coloro coinvolti è stato reso pubblico.

Tolleranza zero da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nei confronti del fenomeno delle truffe legate al “gioco delle tre campanelle”. Questo intervento si è reso particolarmente necessario nei giorni immediatamente precedenti, durante e successivi alle festività Pasquali, un periodo caratterizzato da un significativo afflusso di turisti, che rappresentano potenziali vittime per i truffatori. In questo contesto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno sorpreso e denunciato a piede libero un gruppo di ben 10 persone – sette uomini e tre donne, tutti di nazionalità romena, di età compresa tra i 25 e i 56 anni – ritenute responsabili di truffa in concorso, precisamente in via di San Vincenzo, nel cuore del Rione Trevi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: tolleranza zero contro “gioco delle tre campanelle”, denunciate altre 10 persone per truffa Roma: scovata nuovamente la banda del “gioco delle tre campanelle”, denunciate 7 personeProsegue l’attività di contrasto ai fenomeni di microcriminalità e degrado da parte dei Carabinieri nelle aree del centro storico della Capitale. Roma, stretta contro il gioco delle tre campanelle: scattano allontanamenti ed espulsioniNon più semplici segnalazioni all’autorità giudiziaria, ma provvedimenti amministrativi immediati. Argomenti più discussi: LEGA * CAMERA: ANARCHICI FERMATI A ROMA, ZOFFILI (LEGA): TOLLERANZA ZERO CONTRO I COMPLICI DEI TERRORISTI, IN ARRIVO NUOVA LEGGE ANTIFA DELLA LEGA; Lega, pronta la proposta di legge per dichiarare terroristi Antifa e anarchici; Reggio Calabria: tolleranza zero contro lo spaccio, arrestato dai Carabinieri un uomo con 100g di hashish; Anarchici in corteo a Roma, scattano 91 fermi preventivi. Lega: Una legge su Antifa terroristi. Anarchici fermati a Roma, Zoffili (Lega): Tolleranza zero contro i complici dei terroristi, in arrivo nuova legge Antifa della Lega(ASI) Roma - Oggi a Roma sono stati fermati dalle Forze dell’Ordine 91 manifestanti aderenti a movimenti anarchici, che nonostante il divieto della Questura volevano commemorare i due criminali morti ... agenziastampaitalia.it #Roma #viabilità Linea 107, da oggi posticipata la corsa scolastica da Grotte Celoni per via Lentini x.com In partenza per Roma più combattiva che mai. Oggi interverrò in Aula sulla sperimentazione in corso a Palermo e provincia che sta mettendo seriamente a rischio il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Con questo nuovo sistema, la valutazione dei biso - facebook.com facebook