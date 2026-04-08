Roma | tolleranza zero contro gioco delle tre campanelle denunciate altre 10 persone per truffa

Da romadailynews.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno intensificato i controlli contro il fenomeno delle truffe legate al “gioco delle tre campanelle”. Nelle operazioni più recenti, sono state denunciate dieci persone coinvolte in attività illecite legate a questa pratica. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona per contrastare le azioni fraudolente e tutelare i cittadini. Nessun dettaglio sulle identità di coloro coinvolti è stato reso pubblico.

Tolleranza zero da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nei confronti del fenomeno delle truffe legate al “gioco delle tre campanelle”. Questo intervento si è reso particolarmente necessario nei giorni immediatamente precedenti, durante e successivi alle festività Pasquali, un periodo caratterizzato da un significativo afflusso di turisti, che rappresentano potenziali vittime per i truffatori. In questo contesto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno sorpreso e denunciato a piede libero un gruppo di ben 10 persone – sette uomini e tre donne, tutti di nazionalità romena, di età compresa tra i 25 e i 56 anni – ritenute responsabili di truffa in concorso, precisamente in via di San Vincenzo, nel cuore del Rione Trevi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Roma: scovata nuovamente la banda del “gioco delle tre campanelle”, denunciate 7 personeProsegue l’attività di contrasto ai fenomeni di microcriminalità e degrado da parte dei Carabinieri nelle aree del centro storico della Capitale.

Roma, stretta contro il gioco delle tre campanelle: scattano allontanamenti ed espulsioniNon più semplici segnalazioni all’autorità giudiziaria, ma provvedimenti amministrativi immediati.

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