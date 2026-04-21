Il PSG fornisce aggiornamenti sul colpo di Vitinha dopo la battuta d’arresto nella corsa al titolo

Il Paris Saint-Germain ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni di Vitinha dopo un infortunio subito durante una partita recente. La squadra ha comunicato che il centrocampista sta seguendo un percorso di recupero e che il suo rientro è previsto nelle prossime settimane. Nel frattempo, sui social si sono moltiplicate le discussioni tra tifosi e commentatori, senza che siano stati riportati dettagli specifici sull’incidente o sulle conseguenze dell’infortunio.

2026-04-20 17:39:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il centrocampista del Paris Saint-Germain Vitinha sarà valutato più avanti questa settimana dopo che il centrocampista ha subito un infortunio al piede nella sconfitta di domenica contro il Lione. Il PSG ha subito una battuta d’arresto a sorpresa nella corsa al titolo della Ligue 1 essendo stato stordito in casa dalla squadra di Paulo Fonseca. I gol di Endrick su Afonso Moreira hanno suggellato la vittoria del Lione, mentre il gol nei minuti di recupero di Khvicha Kvaratskhelia non è altro che una consolazione. L’infortunio di Vitinha raddoppia il dolore del PSG.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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