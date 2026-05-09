Ricordando Felice Musica e parole

Da bergamonews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio alle 18:30 si terrà alla Chiesina di San Vittore di Brembate la terza edizione di “Ricordando Felice, Musica e Parole”. L’evento si inserisce nella 32ª edizione della Sagra di San Vittore e coinvolge partecipanti che si riuniscono per ricordare una figura legata alla cultura locale attraverso musica e letture. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto di tradizione e commemorazione.

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Brembate. Sabato 9 maggio, alle 18,30, alla Chiesina di San Vittore di Brembate torna con la sua terza edizione “Ricordando Felice, Musica e Parole” nell’ambito della 32ª edizione della Sagra di San Vittore. Un’appuntamento dedicato al ricordo di Felice Ruggeri, concittadino brembatese e grande amante della musica. La manifestazione nasce dalla collaborazione tra la famiglia di Felice Ruggeri e l’Amministrazione Comunale di Brembate, che ringraziamo sentitamente per il costante sostegno all’iniziativa. Protagonista della serata sarà il Quintetto di Fiati “Orobie”, gruppo cameristico, nato nel 2006 dall’iniziativa di cinque musicisti bergamaschi con l’obiettivo di promuovere e diffondere la musica da camera per fiati attraverso un repertorio che spazia dalle trascrizioni operistiche ai grandi classici, fino alla musica contemporanea.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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ricordando felice ricordando felice musica eRicordando Felice, Musica e paroleLa formula della serata unirà musica e narrazione, offrendo al pubblico non solo un concerto, ma anche un momento di approfondimento culturale, memoria e condivisione. bergamonews.it

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