Ricordando Felice Musica e parole

Sabato 9 maggio alle 18:30 si terrà alla Chiesina di San Vittore di Brembate la terza edizione di “Ricordando Felice, Musica e Parole”. L’evento si inserisce nella 32ª edizione della Sagra di San Vittore e coinvolge partecipanti che si riuniscono per ricordare una figura legata alla cultura locale attraverso musica e letture. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto di tradizione e commemorazione.

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