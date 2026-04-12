A Colleferro si avvicina la stagione teatrale 2025-26, con un evento dedicato a ricordare la figura di una famosa cantante lirica. La serata, intitolata “Gran Gala ricordando la divina Maria Callas”, promette musica dal vivo e interpretazioni vocali intense. Tuttavia, le recensioni sulle prove e sulla narrazione sono finora contrastanti, con alcuni commentatori che descrivono l’atmosfera come difficile da seguire e poco coinvolgente.

Sabato 11 Aprile è stata una bella giornata di primavera. I “meno appassionati” avrebbero potuto preferire trascorrere il fine settimana fuori porta, e invece a teatro, pur non essendo “sold out”, gli spettatori erano molto numerosi. E lo spettacolo ne è sicuramente valsa la pena. Certamente di alto livello la musica esibita al pianoforte dal M° Stefano Giaroli, e di altissimo livello anche l’esibizione vocale della soprano Renata Campanella. Più che di “un fantastico tuffo nella musica lirica” è sembrato un meritevole tentativo di narrare la vita della Divina in tutti i suoi umani aspetti interiori. Quella di Renata Campanella, una voce della quale forse il pubblico avrebbe avuto piacere di ascoltare più di sei brani, bis incluso.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Stagione Teatrale 2025-26. “Gran Gala ricordando la divina Maria Callas”. Narrazione incerta, musica e voce da… “aggrovigliare le budella”

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