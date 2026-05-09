Riconoscimento dei volti ecco il meccanismo del cervello

Una docente dell'università di Bergamo ha spiegato i processi che si attivano nel cervello umano durante il riconoscimento dei volti. Ha descritto come il cervello identifichi e distinguiba le persone, indicando le aree coinvolte in questa funzione. La spiegazione si è concentrata sui meccanismi neurologici che intervengono quando il riconoscimento non avviene correttamente o si verifica una difficoltà nel distinguere i volti.

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UNA DOCENTE DI UNIBG. Quali meccanismi si innescano nel cervello umano quando non riesce a riconoscere i volti, nemmeno quelli di familiari stretti o, in alcuni casi, neanche il proprio riflesso allo specchio; pur mantenendo invariata la capacità di riconoscere oggetti e luoghi? Come evidenziato dalla prof.ssa Cattaneo, il cervello umano dispone di un circuito specifico dedicato all’elaborazione dei volti, poiché questi rappresentano uno degli stimoli più rilevanti per la specie. Nel corso della vita, una persona arriva a riconoscere migliaia di volti diversi, spesso anche dopo una sola esposizione e a distanza di anni. Questa straordinaria capacità è resa possibile da un insieme di aree cerebrali specializzate, che si sono evolute proprio per supportare il riconoscimento facciale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Riconoscimento dei volti, ecco il meccanismo del cervello ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Evolution Chose Faces Over Names (Here's Why) Notizie correlate Leggi anche: Prosopagnosia e riconoscimento dei volti, ricerca dell’UniBg svela i meccanismi del cervello umano Scoperto il meccanismo segreto del cervello contro l’AlzheimerScienziati di UCLA Health e UC San Francisco hanno scoperto perché alcuni neuroni resistono meglio dell’accumulo della proteina tau, strettamente... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Riconoscimento dei volti, ecco il meccanismo del cervello; I giovani aggirano la verifica dell’età usando baffi finti, che succede; Varchi intelligenti e lettori targa: ecco il maxi piano per i porti della Sicilia Occidentale; Riforma professioni sanitarie. Più flessibilità per medici e infermieri, revisione tetto di spesa per il personale, nuovo status per gli specializzandi. Ecco gli emendamenti della maggioranza. YouTube punta sui deepfake: arriva il riconoscimento dei voltiYouTube estende la likeness detection per riconoscere i deepfake e proteggere i volti usati senza consenso, con più controllo sui contenuti AI. chiccheinformatiche.com Prosopagnosia e riconoscimento dei volti, ricerca dell’UniBg svela i meccanismi del cervello umanoIl contributo della professoressa Zaira Cattaneo offre uno sguardo approfondito sulla prosopagnosia, a partire da tecniche innovative di stimolazione cerebrale non invasiva ... bergamonews.it Tra le spiagge calabresi insignite del riconoscimento della FEE figurano Cirò Marina, Melissa e Le Castella, a conferma dell’impegno per l’ambiente e il turismo sostenibile #Attualita x.com Legge 11/2026: cosa cambia per il riconoscimento della cittadinanza reddit