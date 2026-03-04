Scoperto il meccanismo segreto del cervello contro l’Alzheimer

Ricercatori di UCLA Health e UC San Francisco hanno identificato come alcuni neuroni riescano a resistere all’accumulo della proteina tau, che è associata alle demenze e al morbo di Alzheimer. La scoperta riguarda il modo in cui il cervello si difende da questa proteina, offrendo nuovi spunti per comprendere il funzionamento cerebrale e le strategie di resistenza naturale. Lo studio si focalizza sui meccanismi cellulari coinvolti in questa resistenza.

Scienziati di UCLA Health e UC San Francisco hanno scoperto perché alcuni neuroni resistono meglio dell'accumulo della proteina tau, strettamente legata al morbo di Alzheimer e ad altre demenze. La ricerca, pubblicata sulla rivista Cell, identifica differenze biologiche tra i neuroni che potrebbero spiegare perché alcuni sopravvivono più a lungo e apre nuove prospettive terapeutiche. Il team ha utilizzato neuroni umani coltivati in laboratorio e una tecnica avanzata di silenziamento genico basata su CRISPR per mappare i geni che regolano l'accumulo di tau. Quando questa proteina forma aggregati, danneggia i neuroni, contribuendo a malattie neurodegenerative come Alzheimer e demenza frontotemporale.