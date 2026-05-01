Prosopagnosia e riconoscimento dei volti ricerca dell’UniBg svela i meccanismi del cervello umano

Una ricerca condotta dall'Università di Bergamo ha studiato i processi cerebrali coinvolti nella prosopagnosia, un disturbo che impedisce il riconoscimento dei volti. Lo studio ha analizzato come il cervello reagisce quando una persona fatica a distinguere i volti familiari, identificando le aree attivate durante tali difficoltà. I risultati forniscono nuove informazioni sui meccanismi neurali legati a questa condizione e a come il cervello gestisce il riconoscimento facciale.

Bergamo. Quali meccanismi si innescano nel cervello umano quando non riesce a riconoscere i volti, nemmeno quelli di familiari stretti o, in alcuni casi, neanche il proprio riflesso allo specchio, pur mantenendo invariata la capacità di riconoscere oggetti e luoghi? A spiegare il fenomeno della cosiddetta “prosopagnosia”, durante un intervento al programma CrowdScience della BBC, la neuroscienziata cognitiva Zaira Cattaneo, docente presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli studi di Bergamo. Come evidenziato dalla professoressa Cattaneo, il cervello umano dispone di un circuito specifico dedicato all’elaborazione dei volti, poiché questi rappresentano uno degli stimoli più rilevanti per la specie.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Amore nel cervello: la scienza svela i meccanismi biologici del sentimento e smantella i luoghi comuni sulla passione.Roma, 13 febbraio 2026 – L'amore non è un'astrazione poetica o un costrutto sociale, ma un complesso programma biologico radicato nel sistema nervoso... Esiste un ritmo universale a 2 Hz che appartiene a molti esseri viventi: un nuovo studio svela i meccanismi del cervelloUn nuovo studio ha reso noto che molte specie comunicano seguendo un ritmo di circa 2 hertz. Altri aggiornamenti Si parla di: Quando il cervello non riconosce i volti: la scienza spiega la prosopagnosia; Prosopagnosia e riconoscimento dei volti: ricerca svela i meccanismi del cervello umano. Prosopagnosia e riconoscimento dei volti, ricerca dell’UniBg svela i meccanismi del cervello umanoIl contributo della professoressa Zaira Cattaneo offre uno sguardo approfondito sulla prosopagnosia, a partire da tecniche innovative di stimolazione cerebrale non invasiva ... bergamonews.it