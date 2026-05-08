Conad richiama riso Carnaroli dai supermercati per presenza di Cadmio oltre i limiti di legge

Un'azienda di distribuzione ha avviato il ritiro di due lotti di riso Carnaroli venduto nei supermercati. I controlli interni hanno evidenziato la presenza di cadmio oltre i livelli consentiti dalla normativa vigente. La decisione di richiamare i prodotti è stata presa in via precauzionale e riguarda le confezioni interessate. Questa azione si è resa necessaria dopo che i test di verifica hanno segnalato i livelli di contaminante sopra la soglia stabilita dalla legge.

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Il richiamo di due lotti delle confezioni di riso è scattato in via precauzionale a seguito di controlli interni che hanno rilevato la presenza di cadmio in livelli superiori al limite di legge.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Conad richiama filetti di tonno dai propri supermercati: “Presenza di corpi estranei nel prodotto”La catena di supermercati Conad ha richiamato precauzionalmente un lotto di filetti di tonno all’olio di oliva per possibile presenza di corpi... Richiamo di filetti di tonno dai supermercati Conad, possibile presenza di corpi estranei: coinvolto un lottoConad ha disposto il richiamo di un lotto di filetti di tonno per la possibile presenza di corpi estranei. Aggiornamenti e contenuti dedicati Riso carnaroli e basmati, qual è il migliore? La classifica di Altroconsumo: sorprese in vetta, bocciati due marchi, allarme pesticidiTornando alla classifica dell'associazione di consumatori, al primo posto troviamo il Grandi riso terra del riso carnaroli, certificato di qualità ottima (78, prezzo medio al chilo 3,68 euro), seguito ... ilgazzettino.it Riso carnaroli e basmati, la classifica di Altroconsumo: sorprese in vetta, bocciati due marchi, allarme pesticidi. Top e flopTornando alla classifica dell'associazione di consumatori, al primo posto troviamo il Grandi riso terra del riso carnaroli, certificato di qualità ottima (78, prezzo medio al chilo 3,68 euro), seguito ... leggo.it