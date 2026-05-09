Ricette bloccate e ambulatori in crisi medici di famiglia in difficoltà | l’allarme della Fimmg Reggio Calabria
Negli ultimi giorni, i medici di medicina generale di Reggio Calabria segnalano difficoltà nell’attività quotidiana a causa di problemi informatici di portata nazionale. Questi disservizi hanno causato blocchi nelle ricette e reso più complicato l’accesso alle prestazioni sanitarie per i cittadini. La situazione ha portato alla crisi di alcuni ambulatori, che incontrano notevoli ostacoli nel garantire i servizi alla popolazione.
Negli ultimi giorni la medicina generale sta affrontando importanti disservizi legati a problemi informatici a livello nazionale, che stanno rendendo più complessa l’attività quotidiana dei medici di medicina generale e l’accesso dei cittadini alle prestazioni, in particolare alle ricette.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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