due minorenni arrestati per tentato omicidio e possesso illegale di armi

Due minorenni sono stati arrestati nella zona del Rione Sanità a Napoli con l’accusa di tentato omicidio e possesso illegale di armi. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri dopo un intervento nel quartiere, dove sono stati trovati con armi da fuoco e oggetti riconducibili all’episodio criminale. I giovani si trovano ora in custodia presso una struttura di detenzione minorile.

"> Napoli: Arrestati Due Minorenni per Tentato Omicidio nel Rione Sanità. Il 18 gennaio scorso, una sparatoria nel Rione Sanità a Napoli ha scosso la comunità locale, lasciando due giovani gravemente feriti. Le indagini condotte dai carabinieri hanno portato all’arresto di due minorenni, sospettati di tentativo di omicidio e di detenzione e porto di armi. I due ragazzi, che si trovavano a bordo di un ciclomotore, sono stati colpiti da numerosi proiettili mentre transitavano in largo Totò. I traumi riportati dai giovani sono stati gravi: uno ha subito un pneumotorace con ferita aperta al torace, mentre l’altro ha riportato ferite al braccio superiore sinistro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Napoli | Rione Sanità Sparatoria in largo Totò: due minorenni arrestati per tentato omicidio. La Polizia ricostruisce l’agguato grazie alle immagini di videosorveglianza. Leggi l’articolo per tutti i dettagli nei commenti. - facebook.com facebook